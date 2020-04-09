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Osmangazi metruk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan metruk yapıyı yıktı.

09.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:55
Osmangazi metruk binalardan temizleniyor
Osmangazi Belediyesi Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan metruk yapıyı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, insanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Metruk binalar konusunda gelen talepleri değerlendiren belediye ekipleri, Dikkaldırım Mahallesi'nde bulunan metruk binayı iş makinesi ile yıkarak kullanılamaz hale getirdi. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevre güvenliği sağlandı. Yıkım çalışmasına tanık olan mahalle sakinleri, özellikle küçük çocukları için tehlike oluşturan, binaların yıkımından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların kötü amaçlarla kullanılmasından dolayı muhtarlar ve vatandaşlardan çok yoğun şikayet aldıklarını belirterek, "Özellikle uyuşturucu madde bağımlıları tarafından kullanıma açık olan metruk binaları tespit ederek yıkımını gerçekleştiriyoruz. İlçemiz metruk yapılardan arındıkça, hem vatandaşımız rahat nefes alıyor, hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
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