20.06.2019 14:50
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Osmangazi'nin dört bir yanı çiçek açacak

Osmangazi

Osmangazi Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçeye estetik bir görünüm kazandırmak adına muhtelif noktalara 200 bin yaz çiçeği ekiyor.

Osmangazi'yi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam edenOsmangazi BelediyesiPark ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde toplam 200 bin çiçek ekecek. İlçe sınırları içerisinde yer alan park ve bahçelere ekilecek çiçekler ile Osmangazi rengarenk olacak.

Osmangazi Belediye BaşkanıMustafa Dündar, Osmangazi'nin her tarafına yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "İlçemizi mevsimlik çiçeklerle süslüyoruz.Yaz aylarının gelmesiyle birlikte 200 bin begonyanın ilçedeki parklara ve muhtelif noktalara ekilmesi için çalışma başlattık. Yaz ve kış dönemlerinde diktiğimiz çiçekler, ilçemize ayrı bir güzellik katıyor. Osmangazi'nin daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanların bakımı ve yeni yeşil alanlar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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