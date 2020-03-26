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Osmangazi'nin kaldırımları güzelleşiyor

Osmangazi Belediyesi, yayaların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi adına kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor.

26.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:13
Osmangazi'nin kaldırımları güzelleşiyor
Osmangazi Belediyesi, yayaların daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi adına kaldırım, bordür ve tretuvar çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'nde yürütülen çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Osmangazi Belediyesi, ilçeyi daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturmak için cadde ile sokaklardaki, yol ve kaldırımlarda çalışmalarına devam ediyor. İlçenin birçok noktasında çalışmalar yürüten belediye ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'nde yürütülen kaldırım ve tretuvar çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Osmangazi'nin kaldırımları hem güzelleşiyor hem de yayalar için daha güvenli hale getiriliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve de yaya güvenliği düzenlemek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Kaldırım ve tretuvar çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Kaldırımları daha güvenli hale getirerek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, trafik kazalarının önüne geçmek bizim sorumluluk alanımızda. Ekiplerimiz yürüttükleri kaldırım ve tretuvar çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlarımız ve bebek arabalarının kolayca ulaşım sağlayabilmesi için rampa uygulamasına büyük özen gösteriyor. Bağlarbaşı Mahallesi Okul Caddesi'nde yürütülen çalışmaları tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda diğer mahallelerimizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Bağlarbaşı, Osmangazi, Güncel

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