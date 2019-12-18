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Osmangazi Personelinin bowling heyecanı

Osmangazi Belediyesi, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve personelin motivasyonunu artırmak adına 'Birimler Arası Bowling Turnuvası' düzenledi.

18.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:02Osmangazi Personelinin bowling heyecanı

Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen bowling turnuvasına personelin ilgisi yoğun oldu. Belediye çalışanlarının iş stresini azaltarak, keyifli vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen turnuvaya 5'er kişiden oluşan toplam 45 takım katılım sağladı.

Renkli görüntülere sahne olan turnuvanın ilk tur elemelerinde ortalama olarak en yüksek puanları alan 15 takım finale yükselmeye hak kazanacak. Turnuva, 20 Aralık Cuma günü yapılacak final karşılaşmaları ile sona erecek.


Osmangazi Belediyesi, Carrefour, Güncel

Kaynak: Bültenler

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