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Osmangazi, vatandaşın yanında

Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle evinde kalan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

16.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:15
Osmangazi, vatandaşın yanında
Osmangazi Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle evinde kalan vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

1 milyonu aşan nüfusu ile Türkiye 'nin en büyük ilçelerinden olan Osmangazi Belediyesi, salgın hastalığın Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren yoğun mesai harcıyor. Osmangazi Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük erzak, ekmek ve çorba dağıtımının yanı sıra alışveriş yardımında da bulunarak ilçedeki hiç kimseyi mağdur etmemeye özen gösteriyor. İlçedeki diğer resmi kurumlarla da koordineli olarak çalışan belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerine getirebilmek için büyük gayret sarf ediyor.

Osmangazi'nin 136 mahallesini kapı kapı gezen ekipler, 8-15 Nisan tarihleri arasında bin 420 erzak, bin 61 çorba, 21 bin 900 ekmek dağıtımı ve 171 alışveriş yardımı olmak üzere toplam 24 bin 552 noktada sosyal destek sağladı.

Salgınla mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Siz evde kalın, biz sizin için çalışıyoruz" dedi. Vatandaşların koronavirüs tedbirleri sebebiyle mağdur olmaması ve bir nebze de olsa ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla sosyal yardımları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan Dündar, "Bu zorlu süreçte bir yandan vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını engellemek için mücadele ederken, diğer yandan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız panik yapmadan, kurallara uyarak evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz, temel ihtiyaçlarını karşılayacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Türkiye, Güncel
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