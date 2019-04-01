Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'da Ak Partili Adaylar Kazandı

BURSA'nın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/osmangazi/' title='Osmangazi'>Osmangazi</a> ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafa-dundar/' title='Mustafa Dündar'>Mustafa Dündar</a>, yeniden ilçe belediye başkanı oldu. <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mustafakemalpasa/' title='Mustafakemalpaşa'>Mustafakemalpaşa</a> ilçesinde ise AK Partili <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mehmet-kanar/' title='Mehmet Kanar'>Mehmet Kanar</a>, ilçenin yeni belediye başkanlığına seçildi.<br><br> <a class='keyword' href='/osmangazi/' title='Osmangazi'>Osmangazi</a> ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı <a class='keyword' href='/mustafa-dundar/' title='Mustafa Dündar'>Mustafa Dündar</a>, ilçenin yeniden belediye başkanı oldu. <a class='keyword' href='/mustafakemalpasa/' title='Mustafakemalpaşa'>Mustafakemalpaşa</a> ilçesinde ise AK Parti'nin adayı <a class='keyword' href='/mehmet-kanar/' title='Mehmet Kanar'>Mehmet Kanar</a>, başkanlığa seçildi.<br><br> - Bursa