Haberler » Güncel » Osmangazi'ye Özbek kardeş - Haber

Osmangazi'ye Özbek kardeş

Osmangazi Belediyesi, Özbekistan'ın Buhara Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.

04.12.2019 18:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:30Osmangazi'ye Özbek kardeş
Belediyesi, 'ın Belediyesi ile kardeş şehir olma kararı aldı.

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Kafkaslar'dan Orta Doğu'ya kadar birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendiren Osmangazi Belediyesi, kardeş şehirlerine bir yenisini daha ekliyor. Özbekistan Buhara Ticaret ve Sanayi Odası Bölge Başkanı Vahob Kakhkhorov'un geçtiğimiz günlerde Osmangazi Belediyesi'ne yaptığı ziyarette gündeme gelen iki belediyenin kardeş olması düşüncesi, hazırlanan önerge ile Osmangazi Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Osmangazi ve Buhara arasında sosyal, kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek, gençlik grupları arasında karşılıklı kültürel ve sportif münasebetler düzenlemek maksadıyla kardeş şehir olunması teklifi, Osmangazi Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kardeş belediye olma kararının bakanlık tarafından onaylanmasının ardından Osmangazi Belediyesi ile Özbekistan'ın Buhara Belediyesi kardeş şehir olacak.

Osmanlı'nın kurulduğu yer olan Osmangazi'den Ortaya Asya'ya yeni bir kardeşlik köprüsü kuracaklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Tarih boyunca yetiştirdiği ilim ve fikir adamları, sanatçı ve alimleriyle bilinen, onların ardında bıraktığı eserlerle dünyada Türk-İslam mimarisinin zirveye ulaştığı şehirlerden olan Buhara, bir dönem İslam medeniyetinin merkeziydi. Dünyada kubbet-ül İslam (İslam'ın kubbeleri) unvanına sahip 3 şehirden biri olan Buhara, Türk-İslam medeniyetinde oldukça önemli bir yere sahip. Kurucu şehir Osmangazi olarak tarihi şehir Buhara ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Özbekistan, Osmangazi, Buhara, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14 Edirne'de kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu - Haber
19:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
19:10 Spor aytemiz alanyaspor'da galatasaray hazırlığı - Haber
19:08 Eğitim-Bir-Sen'den PISA sonuçlarına ilişkin değerlendirme - Haber
19:07 DHA YURT BÜLTENİ-29 - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
4.12.2019 19:17:27