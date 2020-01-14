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Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'de su kesintisi

Bursa'nın Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

14.01.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:44Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer'de su kesintisi
'nın , ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla 15 Ocak 2020 Çarşamba günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Nilüfer ilçesinde İhsaniye Mahallesi'nin belediye binasının güneyinde kalan bölgesi ve Barbaros Caddesine yakın kesimleri ile civarında; Karaman Mahallesi'nin Kafkas Sokağın güneyinde kalan bölgesi ve Esentepe Mahallesi'nde su kesintisi yapılacak.

16 Ocak 2020 Perşembe günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında da Yıldırım ilçesinde Vakıf Mahallesi ve Osmangazi ilçesinde ise Hüdavendigar Mahallesi'nin 1. Pınar Caddesi ve Gümüş Caddesinin güneyinde kalan kesimi; Doburca Mahallesi (Köy yerleşimi hariç); Çekirge Mahallesi'nde 4. Anadolu Sokak, Uygun Sokak, 2. Eren Sokak ve 1. Çamlıca Sokak civarında; İnkaya Mahallesi'nde 1. İdil Sokak ve İz Sokak civarında su kesintisi yapılacak. - BURSA

Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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