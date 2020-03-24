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Osmangazi Zabıtadan 'Yaşlı' Denetimi

Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

24.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:40
Osmangazi Zabıtadan 'Yaşlı' Denetimi

Ülke genelinde etkisi artan korona virüsü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da artıyor. Geçtiğimiz günlerde uygulamaya başlanan 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı kapsamında Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimler yapıyor. Ekipler, özellikle meydan ve pazar alanlarının yanı sıra banka önlerinde maaş çekmeye gelen ve caddelerde gezen yaşlıları uyararak, sağlıkları açısından evlerinden çıkmamaları ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Anonslar yaparak riskli grupta olan vatandaşları ikaz eden zabıta ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine gitmelerine yardımcı oluyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da 65 yaş üstü vatandaşların sağlığını korumak adına denetimleri sıkı tuttuklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için ilçe genelinde sokak sokak gezerek uyarılarda bulunuyoruz. Uyarmaya da devam edeceğiz. Hassasiyetle ilerlediğimiz bu süreçte, lütfen riskli grup olarak açıklanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız uyarıları dikkate alarak evden çıkmasın Bu işin şakası yok. Hep beraber salgınla mücadele etmeye katkı koyalım" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Zabıta, Güncel

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