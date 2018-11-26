Osmangazili Atıcıdan Gümüş Madalya

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:42



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:42

Osmangazi Belediyespor Atıcılık Takımı sporcularından Beyza Duman, Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından Mersin Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok kulüpten toplam 570 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabaka büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde gerçekleşti. Havalı tüfek yıldız bayanlar kategorisinde fırtına estiren Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Beyza Duman, ikincilik başarısını elde etti. Son dönemde gösterdiği başarılar ile atıcılık branşında kendinden söz ettiren Osmangazili sporcu, aynı zamanda milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden Osmangazili sporcu ve antrenörünü Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA