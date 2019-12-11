Haberler » Spor » Osmangazili atletler ışık saçtı - Spor

Osmangazili atletler ışık saçtı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Bursa Botanik Park'ta gerçekleşen Liseler Arası Kros Yarışları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

11.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:17Osmangazili atletler ışık saçtı
Belediyespor Takımı sporcuları, Botanik Park'ta gerçekleşen Liseler Arası Kros Yarışları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Bursa Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından okul sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Liseler Arası Kros Yarışları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 85 takımdan yaklaşık 500 sporcunun boy gösterdiği yarışlarda İnegöl Spor Lisesi adına pistte ter döken Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri müsabakaya damga vurdu. 3 bin metre genç bayan ve 5 bin metre genç erkek kategorisinde rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili atletler, birincilik kürsüsüne çıktı. Bunun yanı sıra altın madalya coşkusu yaşayan genç atletler, bölge yarışlarında Bursa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Alt yapıya verdikleri önem ile son dönemde atletizm branşında büyük bir ivme yakaladıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, elde ettikleri derecelerden dolayı sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - BURSA

Bursa Botanik Park, Osmangazi, Atletizm, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:54 Kayserispor'da eksikler can sıkıyor - Spor
14:52 Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni otobüsünü teslim aldı - Spor
14:52 Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal: "Bulunduğumuz konumu korumayı düşünüyoruz" - Spor
14:48 Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da düzenlenecek - Spor
14:44 Altınordu ile Bursaspor 50 yıl sonra yeniden karşılaşacak! - Spor
14:33 UEFA G.Saray'ı unutmadı! Çarpıcı paylaşım - Spor
12:42 Beşiktaş'tan resmi Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması - Spor
12:31 Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür" - Spor
11:46 Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu - Spor
11:32 Eski Beşiktaşlı futbolu bıraktı, yazılımcı oldu! - Spor
11.12.2019 15:04:45