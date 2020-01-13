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Osmangazili atletlerden çifte başarı

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla müsabakaya damga vurdu.

13.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:12Osmangazili atletlerden çifte başarı
Belediyespor Takımı sporcuları, Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün performansla müsabakaya damga vurdu.

Atletizm Federasyonu'nun (TAF) 2020 yılı faaliyet programında yer alan Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası, 'de düzenlendi. İnegöl Lisesi adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri şampiyonada kıyasıya mücadele etti. 20 takımdan yaklaşık 200 sporcunun ter döktüğü müsabakada rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili sporcular, erkekler kategorisinde takım halinde birinci, kızlar kategorisinde ise ikinci oldu. Bunun yanı sıra ferdi olarak boy gösteren genç atlet Berkay Budak, üçüncülük kürsüsüne çıktı.

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Balıkesir, Osmangazi, Atletizm, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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