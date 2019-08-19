Haberler» Güncel» Haber

Osmangazili Badmintoncudan çifte başarı

Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketlerinden Orçun Öztürk, 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

19.08.2019 17:10 Osmangazili Badmintoncudan çifte başarı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu. 7 ülkeden toplam 50 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türk Milli Takımı'nı temsil eden Osmangazi Belediyespor'un başarılı raketi göz doldurdu. Rakipleri karşısında kıyasıya mücadele eden Orçun Öztürk, tek erkekler kategorisinde ikinci, karışık çiftler kategorisinde ise üçüncü oldu. Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili badmintoncu, ay yıldızlı ekiple takım ve ferdi müsabakalar neticesinde 1 gümüş, 4 bronz madalyayı aldıklarını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.


A Milli Futbol Takımı, Sırbistan Karadağ, Osmangazi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
18:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi (2)
18:17   'Yetişmez' denilen Sivas'ta, 150 ton karpuz hasadı
18:17   Kayalıklardan düşen turist öldü
18:16   Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
18:15   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi
18:15   Ordu Valisi'nden kayyum atanmasına destek
18:15   SARIYER'DE MİNİBÜSÜN SAHİLDEKİLERE ÇARPIP DENİZE UÇMA ANI KAMERADA