Osmangazili Çocuklar Peygamberimizi Andı

Hicri takvime göre Rebiu'l Evvel ayının 12'sine denk gelen Mevlid Kandilini kutlamak için düzenlenen etkinliğe öğrencilerin aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Özel Osmangazi Koleji öğrencileri etkinlikte, Hz Muhammed (sav)'in hayatını anlatan ve öğütler veren şiirler, ilahiler ve drama gösterileri sundu. Ayrıca öğrenciler yaptıkları Peygamberimi Seviyorum temalı resimlerle de becerilerini ortaya koydu.

Etkinlikte konuşan Özel Osmangazi Okulları Müdürü Ömür Çolpan, "Osmangazi Okulları olarak, çocuklarımızın kalbine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamayı önemsiyoruz. Bizler tüm personelimizle, hocalarımızla bu vecd ile çalışıyor gayret ediyoruz. Bizler bütün mesaimizi çocuklarımızın akademik birikimini arttırmanın yanı sıra, ahlaki ve dini değerlerini yükseltmek için de gayret ediyoruz" dedi.