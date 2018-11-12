Osmangazili Hentbolcular Umutlu

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor, Samsun Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başladı. İlerleyen dakikalarda savunma ve hücumda direncini arttıran Osmangazili hentbolcular arka arkaya sayılar bularak, maçın ilk yarısında 18-17'lik skorla üstünlük sağladı. Mesut Ateş ve Kürşat Kef ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da tüm varlıklarını ortaya koydu. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maçın son dakikalarında Osmangazi Belediyespor, attığı kritik sayı ile skoru 32-32'ye getirerek karşılaşmayı beraberlik ile kapadı.

İkinci yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını ifade eden Osmangazi Belediyespor Hentbol Takımı Başantrenörü Nedzad Masic, "Bu sezon kurmuş olduğumuz genç takım kadromuzla ligin üst sıralarında yer alan takımlarla başa baş mücadele ediyoruz. Ligde kalmayı hedeflediğimizden dolayı almış olduğumuz beraberlik, bizler için oldukça önem arz ediyor. Sporcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki Polatlı Belediyespor maçı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.