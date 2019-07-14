14.07.2019 14:14
Haberler» Güncel» Haber

Osmangazili judocu Avrupa'da boy gösterecek

Osmangazili judocu Avrupa

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kader Divan, Almanya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek.

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kader Divan, Almanya'da düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası'nda boy gösterecek.

Almanya'nın Berlin kentinde 27-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcusu Kader Divan, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edirne'de başlayan Judo Milli Takım kampında kondisyon ağırlıklı antrenman yapan genç sporcu, aynı zamanda moral depoluyor. 52 kilogramda tatamiye çıkacak Divan, ay-yıldızlı forma altında şampiyonluğu hedefliyor.

Alt yapıdan yetiştirdikleri dinamik sporcularla ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vurduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, milli sporcu Kader Divan ile antrenörü Muammer Çalışkan'ı tebrik ederek başarılar diledi. - BURSA
Kaynak: İHA
Osmangazi, Almanya, Avrupa, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:03   HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliği
18:02   - Endonezya'da 7.3 Büyüklüğünde Deprem
18:02   Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizin şu anda en önemli anlaşması, S-400 anlaşmasıdır
18:01   Hapis cezası alan 'Pucca', İzmir'de okurlarıyla buluştu
18:01   Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi
18:00   Sporcuları taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı
18:00   Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya yöneticileriyle bir araya geldi