Osmangazili Judoculara Millî Davet

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Osmangazi Belediyespor Judo Takımı'ndan 6 sporcu, Ümitler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.Ümitler Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları Elif Yapıcı, Esin Muslu, Sedef Keleş, Yunus Emre Alper, Osman Özdemir ve Eldar Bozkurt, 2 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. Milli Takım formasıyla tatamiye çıkacak Osmangazili sporcular, bayanlarda 48, 70, +70 kilogramda erkeklerde ise 66, 73, 81 kilogramda mücadele edecek.Alt yapıdan yetişen genç ve dinamik kadrolarıyla ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya damga vurduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerine başarılar diledi. - BURSA