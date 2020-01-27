Haberler » Spor » Osmangazili judoculardan 5 madalya - Spor

Osmangazili judoculardan 5 madalya

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Judo Gençler Grup Yarışmaları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

27.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:51Osmangazili judoculardan 5 madalya

Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Judo Gençler Grup Yarışmaları'nda 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.


Genel Müdürlüğü ve Judo Federasyonu'nun Okul Sporları faaliyet programında yer alan Judo Gençler Grup Yarışmaları, Atıcılar Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlendi. 'nın çeşitli okullarından toplam 206 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları kıyasıya mücadele etti. Erkekler 50 kilogramda rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili Harun Temel birinci, İbrahim Yıldırım ikinci oldu. Bunun yanı sıra 55 kilogramda Asker Aydemir ikincilik, 81 kilogramda Yunus Efe İlhan üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kızlarda ise 44 kilogramda Gizem Nur Aras, üçüncü oldu.


Madalya coşkusu yaşayan genç judocular, Şubat ayında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Sporcu ve antrenörlerini yürekten kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, son dönemde gösterdikleri performansla judoda büyük bir ivme yakaladıklarını belirtti. - BURSA


Osmangazi, Türkiye, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:56  TPFD'dan futbolculara destek çağrısı
18:58  6. Uluslararası Emrah Özbay Buz Tırmanış Festivali
18:51  Cengiz Ünder, Roma derbisinde "maçın oyuncusu" seçildi
18:46  TOFAŞ, Joventut Badalona karşısında galibiyet arayacak
18:30  Teksüt Bandırma, Polonya temsilcisi Anwil'e konuk oluyor
27.01.2020 19:10:34