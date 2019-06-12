Osmangazili Sultanlar milli takımda boy gösterecek

Gençleşmeye giden A Milli Bayan Hentbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Osmangazili Sultanlar, 16 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak. Başantrenör Birol Ünsal ve Mehmet Serkan İnci eşliğinde gerçekleşecek kampta Yaren Berfe Göker kaleci, Sibel Gündoğdu pivot, Nurşah Sancak ise sağ kanat mevkiinde Bursa'yı temsil edecek. Türkiye'de faaliyet gösteren çeşitli kulüplerden toplam 21 sporcunun boy göstereceği ara kamp mesaisi, 20 Haziran'da sona erecek.

Osmangazili genç sultanların Bursa'yı en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, spora ve sporcuya yaptıkları yatırımlarla geleceğe sağlam adımlar attıklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler