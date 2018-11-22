Osmangazili Yüzücüler Milli Takım İçin Kulaç Attı

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Bursa Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Müsabakası, renkli görüntülere sahne oldu.

3 gün süren müsabakaya Galatasaray, Fenerbahçe, Enka ve Ankara İhtisas gibi Türkiye'de faaliyet gösteren 15 kulüp katıldı. Yaklaşık 100 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakada Osmangazili Serhat Mehmetalioğlu 100-200 metre sırtüstü, 200-400 metre karışık, 50-100-200 metre kelebek ve 400 metre serbest kategorilerinde, Talha Mert Dur ise 50 metre kurbağalamada barajı geçti. Bunun yanı sıra Nurcan Yıldız 200-400 metre karışık, 50-100 metre kurbağalama ve 800 metre serbest kategorilerinde başarılı sonuçlara imza attı. Müsabaka sonunda dereceye giren Osmangazi Belediyespor'un başarılı kulaçları, 28 Kasım tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Milli Takım Seçme Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.