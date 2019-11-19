Osmaniye 110 yıllık tarihi kendirli konağı, eğitim müzesi olacak

110 yıllık tarihi Kendirli Konağı, eğitim müzesi olacak

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 110 yıllık geçmişi bulunan ve atıl durumda olan Kendirli Konağı, belediye tarafından restore edilerek eğitim müzesine dönüştürülecek.

Bağ Mahallesi'ndeki Merkez Ortaokulu bahçesinde bulunan 110 yıllık Kendirli Konağı binası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden protokolle Kadirli Belediyesi'ne devredildi. Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, atıl durumda olan konağı restore ederek eğitim müzesine dönüştüreceklerini söyledi. Daha önce Eski Cezaevi'ni restore ederek müzeye dönüştürdüklerini hatırlatan Başkan Tarhan, tarihi konağın en kısa zamanda gerekli bakım, onarım ve kullanımı konusunda çalışmalara başlanılacağını kaydetti. Tarhan, 110 yıllık tarihi konak hem okul olarak hem de sağlık ocağı olarak hizmet vermiş. Uzun yıllardan beri de atıl durumda. Aslına uygun olarak restore edeceğimiz konağımızı Kadirli'de eğitim ve kültür alanında yaptığı başarılı çalışmalarla takdir toplayan ve geçen yıl vefat eden emekli öğretmen İrfan Can'ın adını vererek eğitim müzesine dönüştüreceğiz. 2 katlı olarak inşa edilen bu binanın çatısı Marsilya kiremitleriyle döşenmiştir. İçerisinde sekiz oda mevcuttur. Ayrıca bir de bodrum katı bulunmaktadır. Konağın taban ve tavanı ahşap yapılmıştır dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise, konağın eğitim müzesine dönüştürülmesinin kendilerini mutlu edeceğini kaydetti. Tarihi Konağa ismi verilen emekli öğretmen İrfan Can'ın eşi Kadriye Can ise ailesi adına teşekkür etti.

Kaynak: DHA