04.07.2019 19:10
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OSMANİYE Amanos Dağları'nda orman yangını

Amanos Dağları'nda orman yangınıOsmaniye'de, Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Amanos Dağları'nda orman yangını
Osmaniye'de, Amanos Dağları'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Akşam saatlerinde, Amanos dağları eteklerinde bulunan Karaçay Vadisi Karaçay Şelalesi mevkii Fellahın Çınarı olarak bilinen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına kayalık bölge olması nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekerken, havadan 5 söndürme helikopteri destek veriyor.
Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yangın nedeniyle şu anda yaklaşık 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, havadan söndürme çalışmalarına karadan 15 arasöz, iş makinesi ve 100 orman işçisi ile müdahale edildiğini belirtti. Doğar, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) -
(Tür: Yurt) OSMANİYE Amanos Dağları'nda orman yangını
Kaynak: DHA
Amanos Dağları, Osmaniye, Karaçay, Güncel

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