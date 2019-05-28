Osmaniye Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı 2 yaralı

Ambulans, öğrenci servisi ile çarpıştı 2 yaralı Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde ambulansla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tufan Paşa mahallesi Hükümet
Caddesi Rasim Ünal İlkokulu civarında meydana geldi. İddiaya göre öğrenci almaya giden Sezai K. Yönetimindeki 80 S 7259 plakalı servis minibüsü ile hasta almaya giden Rahim C. yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Ambulans bir evin istinat duvarına çarparak dururken servis minibüsü de elektrik direğine çarptı. Büyük maddi hasarın meydana geldiği kazada ambulans şoförü Rahim C. ile servis şoförü Sezai K. yaralandı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 sürücü gelen ambulansta ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kaynak: DHA