OSMANİYE Apartmanın bodrum katında yakalanan yılan, doğaya bırakıldı

Apartmanın bodrum katında yakalanan yılan, doğaya bırakıldıOSMANİYE'de bir apartmanın bodrum katına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

19.06.2020 15:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:49
Apartmanın bodrum katında yakalanan yılan, doğaya bırakıldı
OSMANİYE'de bir apartmanın bodrum katına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Fakıuşağı Mahallesi 45034 sokakta meydana geldi. Atalay Sitesi B Blokta oturan vatandaşlar bodrum kattaki yılanı görünce durumu itfaiyeye bildirdiler. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yılanı özel aparatlar yardımıyla yakalayarak bez bir çuvala koydular. Kısa süreli panik ve korkuya neden olan yılan, götürüldüğü ormanlık arazide doğaya bırakıldı. OSMANİYE Apartmanın bodrum katında yakalanan yılan, doğaya bırakıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, İtfaiye, Güncel, Haber

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