Haberler » Güncel » Osmaniye arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu - Haber

Osmaniye arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu

Arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulunduOSMANİYE'nin Bahçe ilçesindeki bir arazide hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu.

14.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:20
Arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu
OSMANİYE'nin ilçesindeki bir arazide hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Aynı bölgeye daha önce atılan ölü köpeklerin de iskeletlerine rastlandı.
Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, sabah saatlerinde hendek içinde üst üste yığılmış 10 köpek ölüsü bulundu. Köpeklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parlar Şubesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı. Köpeklerin zehirlenerek topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı'nca inceleme başlatıldı. Aynı bölgeye daha önce de atılmış onlarca köpeğin iskeletiyle karşılaşıldı. Köpeklerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılırken, hayvanların ölülüleri iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü.
Jandarma, köpekleri bölgeye atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.
Osmaniye arazide üst üste atılmış köpek ölüleri bulundu

Sabah, Bahçe, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:11 Eskişehir'de kadınlarlardan şiddete karşı insan zinciri - Haber
18:09 Şentop: "(FETÖ) Sizlerin ülkeleri için de ciddi bir tehdit olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum" - Haber
18:08 Hamas kuruluşunun 32. yıl dönümünü kutluyor - Haber
18:06 Aracın boyasını beğenmeyince iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Haber
18:00 Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
14.12.2019 18:13:11