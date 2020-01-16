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Osmaniye atatürk'ün osmaniye'ye gelişinin 95'inci yılı kutlandı

Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95'inci yılı kutlandıGAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.

16.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:44
Atatürk'ün 'ye gelişinin 95'inci yılı kutlandı
GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.
İlk program Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda yapıldı. Törende Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. Siren çalarak gara gelen Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenmiş trenin vagonundan inen izciler, taşıdıkları Türk Bayrağı'nı Vali Ömer Faruk Coşkun'a sundular. Vali Ömer Faruk Coşkun, Türk Bayrağını öperek teslim aldı. Programda Osmaniye Gençlik ve İl Müdürlüğü halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi. Ardından Osmaniye Belediyesi mehter takımı gösterisini sundu. Öğrenciler, mehter takımın marşlarına ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, eşlik etti. Osmaniye Belediyesi tarafından, Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 95'inci yıldönümü nedeniyle 21 pare top atışı yapıldı. Tören birliği ve askeri bando eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü sonrasında Vali Ömer Faruk Coşkun, Atatürk Anıtı'na, çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Coşkun, şeref defterini imzaladı.
Osmaniye atatürk'ün osmaniye'ye gelişinin 95'inci yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA


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