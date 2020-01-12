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Osmaniye av tüfeğiyle vurulan köpek tedaviye alındı

Av tüfeğiyle vurulan köpek tedaviye alındıOSMANİYE'de, Özel Harekat polislerince dağlık alanda yaralı halde bulunan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı.

12.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:46
Av tüfeğiyle vurulan köpek tedaviye alındı
OSMANİYE'de, Özel Harekat polislerince dağlık alanda yaralı halde bulunan ve av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen sokak köpeği, tedaviye alındı.
Korkut Ata Gençlik, ve Doğa Derneği'ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirilerek röntgen filmi çekilen 3 yaşlarındaki erkek sokak köpeğinin sağ ön bacağında saçma olduğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin vücudundaki saçmalar gönüllü veteriner hekimler Ali Nuri Yiğit, Ali Laçinbala ve Kadir Yalman'ın yaklaşık bir saat süren başarılı operasyonla çıkartıldı.
Operasyona katılan Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit, sokak köpeğinin kendilerine geldiğinde sağ ön bacağında saçma yaraları tespit ettiklerini belirterek, "Karakız Görüntüleme Merkezi'nde çekilen röntgende, ulna kemiğinde av tüfeği saçmaları ve bir saçmadan oluşan kırık tespit ettik. Yapılan cerrahi operasyonla saçmalar çıkarttık. Kırık uçları sabit, kemik uçları karşılıklı bulunduğundan destekli bandaj ile kırık tedavisini ne başladık. Gerekli antibiyotik, kalsiyum ve mineral desteğini verdiğimiz sokak canımızı bize getiren özel harekat timlerine teslim ettik. Kısa zamanda eski sağlığına kavuşacağını tahmin ediyoruz" dedi.
'SOKAK HAYVANI SORUNU DEĞİL, SOKAK HAYVANLARININ SORUNU'
HAYTAP İl Temsilcisi Ali Laçinbala ise Özel Harekat timlerinin dağlık alanda beslediği bir canın bu şekilde travmaya uğramasının kendilerini üzdüğünü söyledi. Laçinbala, "Şehrimizde bu tip vakalar hiç görmeyiz, görmek de istemeyiz. Sahipsiz sokak hayvanı diye bir sorun yoktur. Sahipsiz sokak hayvanlarının sorunları vardır" diye konuştu.
Osmaniye av tüfeğiyle vurulan köpek tedaviye alındı

Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA


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