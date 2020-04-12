Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OSMANİYE Baraj gölünde tekne battı 18 yaşındaki Mustafa kayıp

Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıpOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen Aslantaş Baraj Gölü'ne tekneyle açılan Mustafa Sarıdal (18), teknenin batması sonucu gölde kayboldu.

12.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:03
Baraj gölünde tekne battı: 18 yaşındaki Mustafa kayıp
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen Aslantaş Baraj Gölü'ne tekneyle açılan Mustafa Sarıdal (18), teknenin batması sonucu gölde kayboldu.
Olay, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına rağmen öğle saatlerinde gölde gezinti yapmak isteyen Mustafa Sarıdal ile 2 arkadaşı, tekneyle suya açıldı. İddiaya göre gezinti sırasında tekne su almaya başlayınca Mustafa Sarıdal, A.B. ve ismi açıklanmayan bir kişi suya atladı. Sarıdal'ın 2 arkadaşı gölden yüzerek çıkarken, kendisi kayboldu. A.B.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin göldeki arama çalışmalarına çevredeki balıkçılar da destek veriyor. OSMANİYE Baraj gölünde tekne battı 18 yaşındaki Mustafa kayıp

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadirli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
ABD’li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var Haberler
ABD'li hemşire gözyaşlarını tutamadı: Her odada cesetler var
Haberler ›› Güncel ››OSMANİYE Baraj gölünde tekne battı 18 yaşındaki Mustafa kayıp - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:39: Belediye 50 kuruşa ekmek dağıttı - Haber 17:39: Ardahan'da orman yangını-1 - Haber 17:38: Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı - Haber 17:37: Vefa destek telefonunu Başkan Ercan açtı - Haber 17:37: İzmirliler sokağa çıkma yasağına uydu - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber