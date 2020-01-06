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Osmaniye bayraklarla donatıldı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

06.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:44 Osmaniye bayraklarla donatıldı
'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Osmaniye Belediyesi tarafından esnafa ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Osmaniyemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle şehrimizi bayraklarla donatıyoruz. Kurtuluş savaşındaki Kuva-i Milliye ruhunu bu günde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına 7 ocak etkinliklerimizi coşkuyla idrak ediyoruz. Şehrimizin birçok noktasında dalgalandırdığımız şanlı bayrağımızın yanı sıra iş yerlerine asılması için esnaflarımıza da bayrak dağıtımı gerçekleştirdik. 7 Ocak coşkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşamak ve paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi kurtuluş etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Kadir Kara, Osmaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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