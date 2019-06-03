Osmaniye bayram namazı saat kaçta? 2019 il il bayram namazı saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün sona eriyor. Vatandaşların yarın sabah kılınacak bayram namazına dair cevabını araştırdığı sorular oluyor. Osmaniye bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekattır? Bayram namazına dair merak edilen soruların cevapları haberimizde. İşte Osmaniye bayram namazı saati ve diyanete göre il il bayram namazı saatleri…

Osmaniye Ramazan Bayramı Saati : 5.54

Bahçe: 05.52

Düziçi: 05.52

Hasanbeyli: 05.52

Kadirli: 05.54

Sumbaş: 05.54

Toprakkale: 05.54

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rekat

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam hem de cemaat gizlice Subhaneke duasını okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı ise şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverir. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice Euzü Besmele çeker, açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rekat

6) İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rekatta olduğu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükuya varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirir. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAYRAM NAMAZI ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanların dini anlamda, cuma dışında iki büyük bayramı vardır: Fıtr ve Azha. Birincisi Ramazan Bayramı, ikincisi Kurban Bayramı'dır. Bu iki bayramda cumadan farklı şekilde bir kaynaşma, görüşme, selamlaşma, tebrikleşme ve fakirlere yardım elini uzatma; dostları ve yaşlıları ziyaret etme kendini gösterir. Böylece küçüklerin, fakirlerin, muhtaçların daha çok sevindirildiği; büyüklerin daha çok saygı ve ilgiyle ziyaret edildiği bu günlerde şüphesiz ki İslam'ın yüce hikmetleri söz konusudur. İman ve kültür birliği çerçevesinde kalpler feyiz ve rahmetle dolup taşar. Vicdanlar huzura erer, aileler geniş çapta sevgi ve saygı havası içinde kaynaşma ortamı bulur. İnanan herkes için bayram huzur, güven, neşe kaynağı olur.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ