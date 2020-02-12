Osmaniye Belediye Başkanlığı koşusunu hayalet kız isimli tay kazandı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleşen koşuyu Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya ve Adana Yeşiloba Hipodromu Müdürü Feyyaz Bora Güralp ile birlikte izledi. 6 atın yarıştığı koşu TAY TV ve TJK TV 'den naklen yayınlandı. Ayrıca yarışlar başlamadan hemen önce Osmaniye'nin tanıtım filmi ekranlara getirildi.

1900 metre mesafe kum pistte gerçekleşen koşuyu kazanan jokey Ahmet Çelik idaresindeki HAYALET KIZ isimli atın sahibi Nimet Arif Kurtel'e vekaleten antrenör Bilal Şimşek' e kupa ve çiçeğini Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya verdi.

Başkan Yardımcısı Balkaya, Osmaniye Belediyesinin adına koşu düzenleyen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yönetim kuruluna,Adana Yeşiloba Hipodromu Müdürü Feyyaz Bora Güralp Beyefendiye ve Osmaniye Belediye Başkanlığı Koşusuna emeği geçen herkese Osmaniyemiz adına çok teşekkür ederim." İfadelerini kullandı.