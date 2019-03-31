Osmaniye Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Kadir Kara Kazandı.

Osmaniye Belediye Başkanlığını MHP adayı Kadir Kara kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Kadir Kara 51 bin 362, İYİ Parti adayı Davut Çuhadar 18 bin 407 oy aldı.<br><br>-Kara'nın özgeçmişi-<br><br>14 Mart 1961 tarihinde Osmaniye merkez Sakarcalık köyünde doğdu. Çukurova Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nden 1983 yılında İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 29 Mart 2009 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmaniye Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 seçimlerinde yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmaniye Belediye Başkanı seçildi.<br><br>Kadir Kara, evli ve 3 çocuk babasıdır.