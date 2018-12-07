Osmaniye Belediyesi 3. Kitap Fuarı Açıldı

Osmaniye
Belediyesi'nce düzenlenen 3. Kitap Fuarı ziyarete açıldı. 10 gün sürecek fuarda 180 yayınevine ait stantlarda kitaplar sergilenecek, 150'ye yakın yazar kitaplarını imzalayacak.
Masal Park miting alanında düzenlenen fuarın açılışına Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, Belediye Başkanı Kadir Kara
, Türk Tarih Kurumu
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık
ile davetliler katıldı.
Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık, açılış öncesi yaptığı konuşmada, Türk tarihinde mihenk taşı olan olaylar ve kahramanlar olduğunu söyledi.
Bunlardan ilkinin Orta Asya
'dan Anadolu'ya geçiş sırasında verilen en önemli savaş olan 1071 Malazgirt
Muhaberesi olduğunu ve bu savaşın dünyanı değiştirecek sonuçlar getirdiğini dile getiren Kırpık, bu savaştan sonra dünyanın kilit noktası sayılacak bir coğrafyanın kapılarının Türklere açıldığını kaydetti.
Son yıllarda Türk tarihine ve tarihin kazandırdığı kahramanlara yönelik iftira ve propaganda çalışmalarının yoğunlaştığını vurgulayan Kırpık, "Örneğin 'Malazgirt Savaşı yoktur.' diye elimizdeki binlerce belgeye rağmen kitaplar, makaleler yazıldı. Bir diğer örnek, 'Fatih Sultan Mehmet
Hristiyan'dır.' diye yazılar yazıldı, basın açıklamaları televizyon programları yapıldı. Binlerce belge ve şehit olan on binlerce askerimize rağmen bunlar yazıldı. Tarih bilimine rağmen bunlar yapıldı. Bunlara karşı TTK olarak mücadelemizi sürdürüyoruz ve elimizdeki bütün belgelerle sahadayız." diye konuştu.
Belediye Başkanı Kadir Kara ise belediyelerin görevinin kentlerin alt ve üst yapılarını yapmaktan ibaret olmadığını dile getirerek, "Belediyelerin, şehrinin geleceğine de hizmet vermekle ilgili bir mükellefiyeti var. Bütün illerimizde çok önem verilen kitap fuarları açılıyor. Yayın kuruluşları fuarların oluşmasına destek veriyorlar. Yazarları, kitapları insanlarımızla buluşturuyorlar. Okumayan insan bilemez, bilmeyen insan anlayamaz, anlamayan insan duyduklarına inanır ve onları gerçek gibi başkalarına anlatır. Ama okuyan insan anlar, bilir ve toplum içinde sözü anlaşılan, sözüne değer verilen insan haline gelir" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesimiyle fuar ziyarete açıldı. Toplam 2 bin 400 metrekare kapalı alan üzerine kurulan fuar 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayacak.
Kadir Kara,Osmaniye
07 Aralık 2018 Cuma 18:44