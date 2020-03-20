Osmaniye Belediyesi corona virüs tedbirlerini arttırdı

Tedbirler kapsamında, birimlerce gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemler belediye hizmet binası giriş katında bulunan personellerce yürütülüyor. İş ve işlemlerinin takibi için belediyeye gelen vatandaşlara belediye personellerince sırasıyla ve kontrollü şekilde içeri alınarak hizmet veriliyor.

Ayrıca her gelen vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarılarda bulunularak giriş katına yerleştirilen el dezenfektanlarında ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.

Vatandaşlarımızın sağlıklı bir biçimde işlemlerini sürdürebilmek açısından Evlendirme Memurluğumuzca yürütülen nikâh işlemlerinde, nikâh salonuna evlenecek çiftlerin birinci derecede 2 yakını ve şahitleri dışında kimse alınmıyor.

Alınan tedbirler ile ilgili Başkan Kadir Kara; "Belediye olarak corona virüsün yayılması riskine karşı bir dizi tedbirler aldık ve almaya da devam ediyoruz. Ekiplerimizce kent merkezinde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanların dezenfekte işlemleri gece gündüz devam ediyor. Belediye hizmet binamızda da kıymetli hemşerilerimizin sağlığı için tedbirlerimizi arttırdık. Tüm işlemler giriş katında personellerimizce yürütülüyor. Alınan bu tedbirlere vatandaşlarımızın da kayıtsız kalmadığını ve yapılan uyarıları dikkate aldıklarını görmek memnuniyet verici. Duyarlılıklarından dolayı tüm vatandaşlarımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor evlerinde kalmalarını rica ediyorum. Her şey siz değerli vatandaşlarımızın sağlığı için." İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler