Osmaniye Belediyesi hayvan barınağı, üniversite öğrencilerini ağırladı

Ülkenin değişik illerinden Osmaniye'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanlığı Osmaniye Kız Yurdu ve Erkek Yurdunda kalan üniversite öğrencileri Kız Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz ve Erkek Yurdu Müdürlüğü Yönetim Memuru Mustafa Dursun Zorba gözetiminde hayvan barınağını ziyaret etti.

Ziyarete gelen öğrencilere Hayvan Barınağında hayvanların bakımı, tedavileri ve Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan öğrenciler, stetoskop ile köpeklerin kalbini dinlediler.

Hayvanlarla yakından ilgilenen ve hayvanlar için yapılan çalışmalardan çok memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, barınakta yaşayan sahipsiz hayvanların temizlikleri, bakımları ve tedavileri konusunda hassas davranan Osmaniye Belediyesi'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar.

Sokak hayvanları konusunda Osmaniye Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Osmaniye Kız Yurdu Müdürü Sevgi Sabah Çakmaz; "Sahipsiz sokak hayvanları konusunda çalışmalarını duyarlı bir şekilde yürüten belediyemizi tebrik ediyorum. Kampus alanımızda ilgilenilmesi gereken hayvan olduğunda bizlerle birlikte belediye ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Ayrıca sokak hayvanları için bir talebimiz olduğunda belediye ekipleri gecikmeden gelerek müdahale ediyorlar. Şehrimizdeki çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz. Bugün öğrencilerimizle birlikte ziyaret ettiğimiz hayvan barınağındaki yürütülen titiz çalışmalarından dolayı Osmaniye Belediyemize ve Başkanımız Kadir Kara'ya çok teşekkür ediyoruz." İfadelerini kullandı.