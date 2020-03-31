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Osmaniye belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı

Osmaniye Belediyesi, korona virüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı kentin her alanında dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken halkın sağlığı için tedbirlerini azami ölçüde almaya devam ediyor.

31.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:48
Osmaniye belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı

Osmaniye Belediyesi, korona virüsün (Kovid-19) yayılma riskine karşı kentin her alanında dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürürken halkın sağlığı için tedbirlerini azami ölçüde almaya devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, belediye hizmet binası girişine 'yaya dezenfeksiyon kabini' konuldu.

İş ve işlemlerini yürütmek için belediyeye gelen vatandaşlar, kabin içerisinden geçerek, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra sırayla içeriye alınıyor.

Ayrıca, yeni tip korona virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla, tüm ofis girişlerine kırmızı şerit içerisinde 'Sağlığın için 1 metre mesafeni koru' yazıları konuldu.

Belediye Başkanı Kadir Kara, vatandaşların bir düzen ve nizam içerisinde, daha iyi hizmet verebilmek ve sağlıklarını daha iyi bir şekilde kontrol altında tutabilmek için dezenfekte cihazını tesis ettiklerini söyledi. Başkan Kara, "Bu dezenfekte yapıldıktan sonra, görevli arkadaşlarımız tarafından gelen vatandaşlarımızın aynı zamanda ateşleri ölçülüyor. Bu vesileyle, toplum bazında kendini bir şekilde izole etmemiş kişi olan, çarşıya çıkmak zorunda kalan ama sağlık durumu konusunda herhangi bir netlik bulunmayan vatandaşlarımız konusunda da belediye imkanlarımız ve görevli arkadaşlarımız tarafından gerekli çalışmayı yapmaya çalışıyoruz. Bu arada, belediyemizin girişinde hizmetleri aksatmayacak şekilde vatandaşlarımıza bütün birimlerimizi birinci kata alarak, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Her birimde bir kişiye hizmet verecek şekilde planlamamızı yaptık. İnşallah hayırlısıyla, Allahın izni ve inayetiyle bu korona virüs ile ilgili olan her türlü tedbiri alarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışacağız. Ümit ediyoruz ki, hem ülkemizde, hem memleketimizde, hem de dünyada bu virüsle ilgili mücadelede insanlık olarak büyük bir başarıyı elde eder ve biran önce bu musibetten kurtulmayı cenabı Mevla bize nasip eyler diyoruz. Ama burada en önemli şey mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumak, evde kalmak ve temastan uzak durmak. Bizlerde buna uyuyoruz ve uymaya çalışıyoruz." İfadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Osmaniye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Osmaniye belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı - Haberler

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