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Osmaniye Belediyesi korona virüse karşı mücadelesini arttırarak devam ediyor

Osmaniye Belediyesi, korona virüsün yayılmasına karşı cadde, sokak ve şehrin tüm alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

31.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:14
Osmaniye Belediyesi korona virüse karşı mücadelesini arttırarak devam ediyor

Tedbirler kapsamda 25 kişiden oluşan dezenfektan ekibi, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu parkından başlayıp çarşı merkezindeki tüm cadde ve ara sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı. Belediye ekiplerinin aralıksız sürdürdüğü mücadelenin Osmaniye merkezde dezenfekte edilmeyen alanlar kalmayıncaya kadar devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca yüzlerce vatandaşın kazanç kapısı olan sanayi sitesinde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Kısa sürede sanayi sitesinin tamamının biteceği kaydedilirken esnaflar çalışmalardan dolayı Osmaniye Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Şehrimizin ve ülkemizin başındaki bu belayı def edene kadar durmaksızın çalışacağız diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Korona virüs salgınına karşı vatandaşlarımızın sağlığı belediye olarak her türlü çalışmayı ve mücadeleyi yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahada çalışmaktalar. Ekiplerimizce çarşı merkezinde, caddelerde, sokaklarda, sanayi sitemizde, tüm mahallelerimizde kısacası kentimizin tüm alanlarında salgına karşı mücadelemiz korona virüs tehlikesi son buluncaya kadar sürecektir. Kıymetli hemşerilerim, Devletimizce yapılan tüm uyarılara azami uymanız gerektiğini ifade ediyor sizlerin sağlığının bizler için çok önemli olduğunu belirtiyorum. Sizlerde kendi sağlığınız, aileniz, şehriniz ve ülkeniz için evinizde kalın." İfadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Osmaniye, Güncel
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