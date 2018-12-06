Osmaniye Belediyesi'nde Sıfır Atık Projesi Başladı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:58



06 Aralık 2018 Perşembe 10:58

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Osmaniye Belediyesi'nde de uygulanmaya başladı.Atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amaçlı başlatılan projeye uygun Osmaniye Belediyesi Hizmet Binası içerisinde ve belediyeye bağlı dış birimlerde geçici depolama alanları oluşturuldu.Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye'nin artık sıfır atıkla yönetilen şehirlerden bir tanesi haline geldiğini ifade ederek, "Ülkemiz genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan sıfır atık projesine biz de kurum olarak katılıyoruz. Öncelikle kendi kurum binalarımızda sıfır atık projesi ile ilgili olarak atıkların kaynağında ayrıştırılması için gerekli olan ekip ve ekipmanlarımızı oluşturduk. Belediye binamızı bu atıkların kaynağında ayrıştırılabilecek şekilde düzenlemesini gerçekleştirdik. Sadece belediye binamızda değil belediyemize bağlı dış birimlerde de ayrıştırma kutularımızı yerleştirmiş bulunmaktayız. Bunu süreç içerisinde Osmaniye geneline yaygınlaştırarak kaynağında ayrıştırmayı gerekse de katı atık tesisimizde de kaynağında ayrıştırılmış olan bu ürünlerin geri dönüşüme katkı sağlayabilecek şekilde tekrar bunlardan ekonomik anlamda değerler elde edebilmek adına sıfır atık projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili olarak her türlü projenin alt yapısını oluşturuyor altyapısıyla birlikte de hayata geçmesi noktasında bütün gayretimizi sarf ediyoruz" dedi. - OSMANİYE