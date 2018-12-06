Osmaniye Belediyesi'nde Sıfır Atık Projesi Hayata Geçti!

Atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak amaçlı başlatılan projeye uygun Osmaniye Belediyesi Hizmet Binası içerisinde ve belediye'ye bağlı dış birimlerde geçici depolama alanları oluşturuldu.

Osmaniye artık sıfır atıkla yönetilen şehirlerden bir tanesi haline gelmiştir ve gelmeye de devam edecektir diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Ülkemiz genelinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılan sıfır atık projesine biz de kurum olarak katılıyoruz. Öncelikle kendi kurum binalarımızda sıfır atık projesi ile ilgili olarak atıkların kaynağında ayrıştırılması için gerekli olan ekip ve ekipmanlarımızı oluşturduk. Belediye binamızı bu atıkların kaynağında ayrıştırılabilecek şekilde düzenlemesini gerçekleştirdik. Sadece belediye binamızda değil belediyemize bağlı dış birimlerde de ayrıştırma kutularımızı yerleştirmiş bulunmaktayız. Bunu süreç içerisinde Osmaniye geneline yaygınlaştırarak kaynağında ayrıştırmayı gerekse de katı atık tesisimizde de kaynağında ayrıştırılmış olan bu ürünlerin geri dönüşüme katkı sağlayabilecek şekilde tekrar bunlardan ekonomik anlamda değerler elde edebilmek adına sıfır atık projesini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu konuyla ilgili olarak her türlü projenin alt yapısını oluşturuyor altyapısıyla birlikte de hayata geçmesi noktasında bütün gayretimizi sarf ediyoruz." İfadelerini kullandı.