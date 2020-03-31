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Osmaniye Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Osmaniye Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkemizi tehdit eden korona virüs (kovid-19) salgını ile ilgili şehirde dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmuyor.

31.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:53
Osmaniye Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Veteriner İşleri Müdürlüğü özel kıyafet ve güvenlik tertibatlı bisikletli ekiplerle sokak hayvanlarını besliyor.

Şehir merkezinde insan hareketliliğinin azalmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevlibisikletli özel bir ekip tarafından besleme işlemi gerçekleştiriliyor. Günlük 15 kg mamayı 30 km'lik bir güzergâhta dağıtan ekip hayvanların sağlık durumlarını da tespit ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Osmaniye Belediyesi Veteriner Hekimlerinden Ali Laçinbala: " Belediye Başkanımız Sayın Kadir Kara'nın talimatları ile şehrimizde görmüş olduğumuz sahipsiz sokak köpeklerini önce tanıyor sonra yanlarına yaklaşarak mamaları uzatıyoruz. Kısa zamanda duygusal bir bağ kurulan ilişki sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarının sayısı ve sağlık durumları konusunda tespitlerde bulunuyoruz. " ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Osmaniye, Güncel
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