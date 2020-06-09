OSMANİYE Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı

Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktıOSMANİYE'de bisikletle evinin olduğu mahallede gezerken bisikletten düşüp yere yığılan 10 yaşındaki Mustafa Şahin'in çekilen tomografide kafasında tabanca mermi çekirdeği tespit edildi.

09.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:08
Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı
OSMANİYE'de bisikletle evinin olduğu mahallede gezerken bisikletten düşüp yere yığılan 10 yaşındaki Mustafa Şahin'in çekilen tomografide kafasında tabanca mermi çekirdeği tespit edildi. Küçük Mustafa, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 19.30 sularında Osmaniye merkeze bağlı Rahime Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anneannesiyle birlikte yaşayan Mustafa Şahin, bisikletle evinin bulunduğu mahallede gezmeye çıktı. Bir süre mahallede tur atan Şahin, bir anda düşüp yere yığıldı. Hareketsiz yatan Şahin'i görenler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Şahin'e ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çekilen tomografide Şahin'in kafasında 9 milimetre tabanca mermi çekirdeği tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar, tomografi sonucunu alıp, polise bildirdi. HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri, merminin çıktığı tabancayı ve ateşleyen faili yakalamak için çalışma başlatırken, küçük Mustafa ise 2 gündür tedavi gördüğü hastanede dün saat 17.20 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsisi yapılan Mustafa Şahin, bugün öğle namazına müteakip Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. OSMANİYE Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Şahin, Osmaniye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı’ndan Türkiye’ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Haberler››Güncel››OSMANİYE Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:49: Çanakkale'de yola çıkan tilkileri besledi - Haber 18:49: Denizli'de 12 suçtan aranan zanlı yakalandı - Haber 18:45: DSİ 17. Bölge Müdürü Şahna, Muş Belediye Başkanı Asya'yı ziyaret etti - Haber 18:45: Giresun'da kamyonet devrildi: 5 yaralı - Haber 18:45: Son dakika haber! Batman'da maske ve sosyal mesafe uygulaması - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler