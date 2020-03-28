Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

OSMANİYE Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu

Çaldıkları inekler, kamyonda telef olduOSMANİYE'de yol kenarında 14'ü telef olmuş, 15 büyükbaş hayvan bulundu.

28.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:46
Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
OSMANİYE'de yol kenarında 14'ü telef olmuş, 15 büyükbaş hayvan bulundu. Konya 'dan çalınan hayvanların, taşındıkları kamyonda boğuldukları belirlenirken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyü Posta Yolu olarak bilinen bölgede yol kenarında yerde yatan büyükbaş hayvanları görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 15 büyükbaş hayvanın 14'ünün boğulma sonucu telef olduğu belirlendi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Konya'da 15 büyükbaş hayvanın kamyonla çalındığını belirlendi. Ekipler, Cevdetiye beldesi DSİ Regülatörü Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine 63 RC 287 plakalı kamyon ile bir otomobili durdurdu. Otomobildeki M.K., İ.P., A.B., İ.H.T., F.K., A.B., A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce de bölgede yaşanan büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi.
İNEKLERİN HEPSİ GEBEYDİ
Jandarmanın haber verdiği hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, Konya'nın Ereğli ilçesinden Osmaniye'ye geldi. Gece ahırdan çalınan büyükbaş hayvanlarının yaklaşık 11 kilometre yaya götürüldükten sonra 03.30 sıralarında bir kamyonete bindirildiğini, jandarmanın kamera kayıtlarını takibi sonucunda hayvanların bu bölgeye doğru getirildiğini öğrendiklerini söyledi.
Hayvanlarının canlı yakalandığını sanarak sevindiğini ama manzarayı görünce büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Erdoğan, "Bu hayvanların hepsi gebeydi, hepsinin karnında yavruları vardı. Bu hayvanları bu hale getirenlerin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Aynı kişiler daha önce de hırsızlık olaylarına karışmışlar ve hırsızlık suçundan 6 ay yatıp çıkmışlar. Bu olayın sadece bir hırsızlık olayı olarak değerlendirilmemesini istiyoruz yetkililerden. Toplamda 30 can var burada ve onların hesabı sorulsun istiyoruz. Maddiyatından ziyade bu hayvanların bu hale gelmesinden dolayı çok üzgünüz, sonuçta can" dedi. Telef olan hayvanlar, çağırılan iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü. Şüpheliler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. OSMANİYE Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Jandarma, Konya, Güncel

Haberin Videosu :

OSMANİYE Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››OSMANİYE Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İspanya’da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü Haberler
İspanya'da, koronavirüs salgınında bir günde tam 832 kişi öldü
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor Haberler
Vali, saat verdi! Otobüsle İstanbul dışına çıkışlar durduruluyor
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi Haberler
Karantina yurdundaki hakaret içeren yayın için harekete geçildi
İran’da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu Haberler
İran'da bir günde 139 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 2517 oldu
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı Haberler
20 gün önce almıştı! Balıkesirli gencin aracı seyir halinde yandı
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Durumun kontrolden çıktığı İtalya’da 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
Durumun kontrolden çıktığı İtalya'da 46 doktor hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

14:12: Berna Gözbaşı'dan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne Anlamlı Bağış - Haber 14:12: TOKAT Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı - Haber 14:12: ANKARA MSB Sosyal mesafenin korunması için gerekli tedbirler alınmaktadır - Haber 14:12: GAZİANTEP 'Koronavirüste plazma nakliyle tedaviye yönelik çalışmaların sonuna gelindi? - Haber 14:12: Mardin'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymayan 9 kişiye para cezası uygulandı - Haber 13:52: Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı - Haber 13:08: İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler