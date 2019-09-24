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Osmaniye cezaevinde mahkum, bardakla 3 gardiyanı yaraladı

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam sayımı için koğuşa giren gardiyanlara bir mahkum elindeki cam bardağı kırarak saldırdı.

24.09.2019 12:29Osmaniye cezaevinde mahkum, bardakla 3 gardiyanı yaraladı

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam sayımı için koğuşa giren gardiyanlara bir mahkum elindeki cam bardağı kırarak saldırdı. Olayda 3 gardiyan yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda dün akşam saat 19.00 sıralarında gerçekleşti. Akşam sayımı için koğuşa giren infaz koruma memurlarına hırsızlıktan hükümlü olan ve ismi açıklanmayan bir mahkum elindeki cam bardağı kırarak cam parçasıyla saldırdı. Çıkan arbedede Sezgin G., Abdulvahap Ö. ve Nuri G. adlı 3 infaz koruma memuru mahkumun saldırısıyla yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.


Diğer gardiyanların müdahalesiyle kısa sürede bastırılan olay sonrası yaralanan infaz koruma memurları cezaevine çağrılan ambulans ile Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - OSMANİYE


Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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