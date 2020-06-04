OSMANİYE Çocuk römorkunu, küçük hayvanlar için ambulans gibi kullanıyor

Çocuk römorkunu, küçük hayvanlar için ambulans gibi kullanıyorOSMANİYE'de, Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bisikletinin arkasına taktığı çocuk römorkunu, küçük hayvanlar için ambulans gibi kullanıp, kliniğe ulaşmalarını doğaya karbon salınımı yapmadan sağlıyor.

04.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:34
Çocuk römorkunu, küçük hayvanlar için ambulans gibi kullanıyor
OSMANİYE'de, Veteriner Hekim Ali Laçinbala, bisikletinin arkasına taktığı çocuk römorkunu, küçük hayvanlar için ambulans gibi kullanıp, kliniğe ulaşmalarını doğaya karbon salınımı yapmadan sağlıyor.
Osmaniye'de, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, elektrik destekli bisikletinin arkasına taktığı çocuk römorkunu, küçük hayvanlar için ambulans gibi kullanıp, kliniğe ulaşmalarını doğaya karbon salınımı yapmadan sağlıyor. Yardıma muhtaç hayvanlara şifa olmak için pedal çevirdiğini söyleyen Laçinbala, birçok yaralı hayvanın tedavisine, elektrik destekli bisikleti ile giderek tedavilerini başlattığını kaydetti. Düz satıhlı şehrin bisiklet sporuna çok uygun olduğunu belirten Laçinbala, "Farklı bisikletlerim oldu ve son olarak birçok parkurda rahatça gidebileceğim elektrik destekli bisiklet aldım. Pandemiden dolayı dışarı çıkamayan çocuklarım için almış olduğum çocuk römorkunu bu bisiklete monte ederek küçük hayvanların kliniğe transferi ve tedavilerde araç gereç ve ilaç taşımakta kullanmaya başladım" dedi.
'MAMA DAĞITIMI DA YAPIYORUZ'
Son olarak Esenevler Mahallesi'ndeki bir anne ve 3 yavru kedinin göz enfeksiyonu tedavisi için kullandığı bisikletini gücü yettiğince sokak hayvanları için kullanmaya devam edeceğini ifade eden Laçinbala, "Yavru kedilerimizin gözlerinde problemler vardı. Bizlere ulaştılar. Yeni projemiz olan e-ambulans ile kedilerimizin yanına geldik. Elektrik destekli römorklu bisikletimizde bu tip küçük hayvanları taşıdığımız gibi mama dağıtımı da yapıyoruz" diye konuştu.
KEDİLER TEDAVİ EDİLDİ
Üniversite öğrencisi Bilgin Durmaz ise pandemiden dolayı memleketine geldiğini ve sokaktaki kedilerle ilgilenmeye başladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Bu kedimiz yaklaşık 1 ay önce doğum yaptı yavrularının gözlerinde enfeksiyon tespit ettik ve HAYTAP yetkililerine başvurduk. Elektrikli bisikletleriyle çok hızlı bir şekilde evimize gelerek yavru kedilerin tedavilerini sağladılar. Hayvan Hakları Federasyonu'na bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." OSMANİYE Çocuk römorkunu, küçük hayvanlar için ambulans gibi kullanıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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