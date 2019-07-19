OSMANİYE Çocuk ve genç sporculara, ücretsiz tırmanış eğitimi

Çocuk ve genç sporculara, ücretsiz tırmanış eğitimi
OSMANİYE Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) tarafından, çocuk ve genç sporculara ücretsiz temel dağcılık ve tırmanış eğitimi veriliyor. Osmaniye
Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) kampüsü içerisindeki 10 metrelik tırmanış duvarında, haftanın iki günü düzenlenen eğitimlerde amacın, çocuk ve gençlere dağcılık ve doğa sporlarını sevdirmek olduğu belirtildi. Velileri ile birlikte eğitimlere katılan öğrenciler, tırmanış duvarında heyecan dolu saatler yaşıyor.
Türkiye Dağcılık Federasyonu 2. Kademe Dağcılık ve Spor Tırmanış Antrenörü, ODAK Sekreteri Yücel Erdoğan, amaçlarının çocuklara doğa ve dağcılık sporunu sevdirmek olduğunu, şu anda 5 - 25 yaş arası 18 sporcunun eğitim aldığını söyledi. Salı ve perşembe günleri yaptıkları faaliyetin ücretsiz düzenlendiğini ve öğrencilerin, velilerinin izniyle kurslara gönüllü olarak katıldıklarını aktaran Erdoğan, herkesi bu sporu yapmaya davet etti. Erdoğan, Çocuklarımıza tırmanış eğitimini küçük yaşlarda öğretiyoruz. Ailelerin de katıldığı çok güzel bir etkinlik oluyor. İnşallah Osmaniye'mizde daha farklı faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyoruz dedi.
Tırmanış duvarını kendilerine kazandıran ve halka üniversitenin kapılarını açan OKÜ Rektörü Murat Türk'e teşekkür eden Yücel Erdoğan, Bu katkı ve destekler ile halkımız üniversitemizin imkanlarından daha fazla faydalanmış oluyor. Bu bağlamda, spor tırmanış duvarını kullanmamız bizim için bir şans. Çünkü, ilimizde standartlara uygun başka bir tırmanış duvarı yok. Olimpik bir spor olan bu branşta öğrencilerimizi iyi bir şekilde yetiştirip yarışmalara da götürmeyi planlıyoruz. Ayrıca velilerimizden, çocuklarını bu spora yönlendirmelerini istiyoruz. Yücel Erdoğan, yarışmalara katılabilmek için sponsor desteği de beklediklerini sözlerine ekledi.