Osmaniye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliği

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:58



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:58

Osmaniye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğiOSMANİYE'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.Devlet Bahçeli Meydanı'nda ki anma programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Milletvekili İsmail Kaya, CHP Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, askeri, adli ve mülki erkan ile siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mustafa Aslan ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Şeref defterini imzalayan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurladığımız günün yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnet duygularımızla anıyoruz dedi.Devlet Bahçeli Meydanı'nda başlayan program Cebelibereket Kültür Merkezi'nde devam etti.