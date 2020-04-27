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Osmaniye'de, 10 yaşındaki Kaan, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Osmaniye'de, 10 yaşındaki Kaan, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladıOSMANİYE'de 10 yaşındaki Kaan İnce, yaklaşık 6 aydır tablet bilgisayar almak için biriktirdiği kumbarasındaki 170 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli...

27.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:59
Osmaniye'de, 10 yaşındaki Kaan, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı
OSMANİYE'de 10 yaşındaki Kaan İnce, yaklaşık 6 aydır tablet bilgisayar almak için biriktirdiği kumbarasındaki 170 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Fatih Mahallesinde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Kaan İnce, annesinin cep telefonundan Vefa Destek Grubu İletişim Hattı'nı arayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istediğini söyledi. İnce, eve gelen ekiplere kumbarasında biriktirdiği 170 lirayı vererek kampanyaya destek oldu. Parayı sayarak tutanak karşılığında teslim alan görevliler, daha sonra dekontu getireceklerini belirterek evden ayrıldılar. Telefonla 155'i aradığını ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyasına bağışta bulunmak istediğini söylediğini belirten Kaan İnce, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyasını duyunca hiç düşünmeden kumbaramda biriktirdiğim 170 lirayı bağışlamak istedim. Kampanya devam ettiği sürece biriktireceğim paraları yine bağışlamayı düşünüyorum" dedi. Osmaniye’de, 10 yaşındaki Kaan, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Bora Füzesi, Osmaniye, Güncel, Haber
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