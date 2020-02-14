Haberler » Güncel » Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu - Haber

Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

14.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:08Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu
İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Görevlisi 450 personel, Cumhuriyet Meydanında kurulan Türk Kızılayı stantına gelerek kan ve kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, ilik nakli bekleyen hastalar için kan ve kök hücre bağışı kampanyasına sonuna kadar destek verildiğini belirtti.

Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Öznavruz, "Sağlık çalışanlarımız gerek kan bağışı gerek kök hücre bağışı konusunda çok duyarlılar ve fırsat bulunan her anda bağışçı olmaktadırlar. Kamu kurumlarına gerek sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımızı kök hücre nedir, bağışçı nasıl olunur gibi konularda bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Bugünde kök hücre bağışını yaparak vatandaşlarımıza bu konuda da yanlarında olduğumuzu göstermiş olduk." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:10:48