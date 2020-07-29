Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasındaOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçen Cemal Çam otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

29.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:29

Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bisikletiyle yolun karşısına geçen Cemal Çam otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazada otomobildeki 1 çocuk da yaralanırken, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan M.P. yönetimindeki 46 N 4650 plakalı otomobil, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Çam'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen Çam, ağır yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan 7 yaşındaki B.S.P. de yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Osmaniye’de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Osmaniye'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Haberler