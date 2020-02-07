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Osmaniye'de 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Osmaniye'de tır parkına gizlenmiş depo ile geri dönüşüm tesisinde toplam 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:00Osmaniye'de 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'de tır parkına gizlenmiş depo ile geri dönüşüm tesisinde toplam 24 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale ilçesi tır parkı civarında kaçak akaryakıt satıldığı ihbarı üzerine adreste arama yaptı.
Aramada, 2 bin litre kaçak akaryakıt bulunan plastik depo ile buraya bağlı pompa sistemi ele geçirildi.
Ekipler, kaçak akaryakıtın temin edildiğini belirledikleri Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisine de operasyon düzenledi. Burada da 22 bin 600 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak akaryakıt, İl Özel İdare Müdürlüğüne teslim edildi.

Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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